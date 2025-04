Neue Veranstaltung in Wendlingen: Erstes Picknick in der Streuobstwiese

1 Die Obstblüte ist in vollem Gange. Sie kann beim Picknick am Sonntag in Wendlingen genossen werden. Foto: Kerstin Dannath

Den Sonntag im Grünen verbringen und mehr über die heimische Natur erfahren: In Wendlingen (Kreis Esslingen) ist Premiere des Streuobstwiesenpicknicks. Es verspricht einen herrlichen Blick ins Neckartal und Spielmöglichkeiten für Familien mit Kindern.











Picknicken und dabei die Bekanntschaft neuer Menschen machen und mehr über die Natur vor der eigenen Haustür erfahren: Das bietet das Wendlinger Streuobstwiesenpicknick, das am Sonntag, 27. April, Premiere feiert. Der neu gegründete Klimabeirat lädt dazu zum Ausklang der Osterferien von 13.30 bis 16.30 Uhr auf eine Wiese am Ortsrand Richtung Wernau ein.

„Naturgenuss pur mit Informationen zu den Obstbäumen“, verspricht der Klimabeirat in seiner Ankündigung. Zudem ist die Veranstaltung dazu gedacht, sich zu Klimaschutz und Artenvielfalt auszutauschen. Streuobstwiesen zählten zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa, sie verbesserten das Mikroklima und seien durch ihre extensive Nutzung klimafreundlicher als intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen. „Obendrein gibt es einen herrlichen Blick auf das Neckartal und in der Nähe ist auch ein großer Spielplatz für Familien mit Kindern“, sagt Ulrike Seiffert vom Klimabeirat.

Picknick mit Austausch zu Klimaschutz

Mit dem Streuobstwiesenpicknick will die neu formierte Initiative ausloten, was die Wendlinger Bürgerschaft in Sachen Klimaschutz bewegt. Nach intensiven Diskussionen gibt es seit Juni 2024 in Wendlingen wieder den ehrenamtlichen Klimabeirat. Es ist bereits der zweite Anlauf der Stadt, auf diesem Weg bürgerschaftliches Engagement in Sachen Klimaschutz zu bündeln. Der erste Versuch startete 2014 als Maßnahme des städtischen Klimaschutzkonzepts, allerdings wurde das Gremium nach gut einem Jahr wieder aufgelöst – vor allen Dingen weil es der Stadt damals an personellen Kapazitäten fehlte, die Gruppe zu begleiten.

„Der Austausch ist uns unheimlich wichtig“, sagt Anja Lehner, die Sprecherin des Wendlinger Klimabeirats. „Wir sehen uns als Ansprechpartner für die Bürger und Bürgerinnen und wollen das Verbindungsglied zur Stadtverwaltung sein“, ergänzt Ulrike Seiffert, Mitinitiatorin. Zwölf unterschiedliche Menschen aus Wendlingen haben sich in der Initiative zusammengefunden: „Wir haben Verkehrsexperten, Marketingleute, eine ehemalige Kommunalpolitikerin aber auch junge Familienväter und -mütter, die sich einfach engagieren wollen“, sagt Seiffert.

Klimarat sucht Mitstreiter

Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 40 Jahren, einmal im Monat setzt sich die Initiative im Treffpunkt Stadtmitte (MIT) zusammen. Der Ansprechpartner bei der Stadt ist Klimaschutzmanager Harald Grabner – über ihn kann man derzeit mit dem Klimabeirat in Kontakt kommen. „Wir suchen noch weitere Mitstreiter“, sagt Lehner. Man freue sich über jeden, der oder die sich in Sachen Klimaschutz in Wendlingen engagieren will. „Die Stadt hat eine ganze Projektliste zum Thema Klimaschutz, die wir gerne noch mit eigenen Ideen ergänzen wollen“, kündigt Seiffert an.

Auch als Tippgeber für die Bürgerschaft will der Klimabeirat fungieren: „Manches scheitert oft an ganz kleinen Dingen“, weiß Seiffert – etwa wenn man den richtigen Ansprechpartner bei der Stadt nicht kenne.

Picknickdecke selbst mitbringen

Die Picknickdecke sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst mitbringen. (Symbolfoto) Foto: imago//Unai Huizi

Kooperationen pflegt der Klimabeirat bereits mit einigen weiteren Organisationen der Stadt, etwa dem Carsharing-Verein oder der Initiative Radl-In. Neben dem anstehenden Streuobstwiesenpicknick stehen mit der Wendlinger Leistungsschau vom 16. bis 18. Mai sowie den im Herbst geplanten Nachhaltigkeitstagen weitere Events an, bei denen der Wendlinger Klimabeirat Flagge zeigen will.

Zunächst aber das Picknick am Wochenende. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Picknickdecke und Verpflegung selbst mitbringen. Zu Fuß dauert es etwa 20 Minuten bis zur Streuobstwiese, ab Start am Wendlinger Friedhof ist der Weg ausgeschildert. Es gibt keine Parkmöglichkeiten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.