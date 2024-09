Neue Veranstaltung in Filderstadt: Sielmingen bekommt ein neues Event

Neue Veranstaltung in Filderstadt

1 Das Werbebanner ist schon da – zur Freude der Organisatoren: Ralf Bosner, Simon Auch, Markus Schunke und Thomas Alber (von links). Foto: Caroline Holowiecki

Am 22. September findet die Premiere statt, künftig soll der Emerländer Herbst regelmäßig ausgerichtet werden. Worum geht es? Und wer macht mit?











Vor der eigentlichen Premiere steht noch eine weitere, etwas kleinere Premiere: Das Werbebanner ist da. Langsam rollen die vier Männer die große Rolle aus, beäugen zufrieden das nagelneue riesige Kunststoffplakat, das bald sämtliche Menschen in dem Filderstädter Ortsteil Sielmingen an prominenter Stelle zu sehen bekommen sollen. Will heißen: Die Werbephase für den Emerländer Herbst beginnt.

Sielmingen bekommt eine neue Großveranstaltung, am Sonntag, 22. September, findet die erste Ausgabe statt. Von 11 bis 18 Uhr zeigen sich nicht nur die Unternehmen im Gebiet Emerland, auch Vereine und die Schulen vor Ort machen mit. 32 Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie 15 Vereine und Einrichtungen haben die Organisatoren zusammengetrommelt. Das Team besteht aus Thomas Alber, der eine Firma für Bauprojekte und Ofenbau führt, Simon Auch und Ralf Bosner von Bosner Möbel- und Innenausbau sowie Markus Schunke, dem TSV-Vorsitzenden. Sie planen bereits seit Monaten. „Die erste Idee kam letztes Jahr beim Kaffeetrinken“, erzählt Simon Auch.

Die Planungen stemmt das Team allein

Der Ausgangspunkt: Firmenjubiläen. Ralf Bosners Unternehmen hat 30 Jahre auf dem Buckel, das von Thomas Alber 20. Dies wollten die beiden Chefs gebührend feiern. Aber wie? Und warum nicht gleich zusammen mit allen Nachbarn, mit einem richtig großen Fest? „Der Grundgedanke war, dass die Leute den Betrieb mal sehen. Dass es familiär wird“, sagt Thomas Alber. Schnell wurde der TSV Sielmingen ins Boot geholt, denn „wir haben viel Erfahrung mit Events“, erklärt Markus Schunke. Immerhin: Die Planungen stemmt das Team allein, ohne einen Gewerbeverein im Rücken.

Während beim großen Tag der offenen Tür die örtlichen Betriebe sich und ihr Portfolio vorstellen wollen – „Das Motto ist: Sielminger Betriebe erleben“, erklärt Simon Auch –, sind die Vereine und Schulen mit Präsentationen und mit Bewirtung am Start. Ein Gin-Speedtasting soll es ebenso geben wie eine Biketrail-Show und Livemusik. Zudem berichten die Organisatoren von einem Kinderprogramm mit Hüpfburg, Ponyreiten und mehr. Die Homepage wird laufend aktualisiert. Vieles wird auf gesperrten Straßen stattfinden, der Linienbus wird allerdings trotzdem fahren. „Mit dem ist die Anreise perfekt“, sagt Simon Auch. Ein Vorbild hat der Emerländer Herbst auch, nämlich das Plattenhardter Frühlingsfest, das im dortigen Gewerbegebiet seit 1999 immer im April ausgerichtet wird und stets Tausende von Menschen anlockt. Wie diese Traditionsveranstaltung soll auch der Emerländer Herbst künftig regelmäßig stattfinden. „Wobei wir unseren eigenen Charakter entwickeln wollen“, erläutert Markus Schunke.

Sichtbarkeit sei entscheidend, sagen die Veranstalter

Für die Sielminger Betriebe ist die Schau „in Zeiten des Internets sehr wichtig“, sagt Ralf Bosner. Thomas Alber fügt hinzu: „Momentan noch mehr durch den Einbruch im Baugewerbe.“ Der Emerländer Herbst solle zeigen, dass es vor Ort viele kompetente Ansprechpartner gebe, man wolle mit dem Persönlichen punkten. Auch in Sachen Nachwuchs und Ausbildung sei mehr Sichtbarkeit entscheidend, sagen die Männer, nicht nur fürs Handwerk, sondern auch für die Gastronomie. Schunke fasst es so zusammen: „In Sielmingen findet man viele Antworten.“

Das Fest im Netz www.emerlaender-herbst.de