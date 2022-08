1 Im Wein liegt die Wahrheit. Nicht nur, aber auch in Esslingen. Foto: Ines Rudel

Bei der 1. Esslinger Wein Lounge soll vom 9. bis 11. September an zehn Ständen Rebensaft aus der Region fließen. Die Veranstaltung steht in der Tradition der Esslinger Weinforen, doch die Macher haben eine neue Generation von Weintrinkern im Visier.















Link kopiert

Jetzt hat auch Esslingen sein Weindorf – verglichen mit Stuttgart allerdings eher in der Tiny-Version. Doch wenn am zweiten September-Wochenende die Stadt vor Schulbeginn traditionell mit Lichtinstallationen funkelt und auch noch die Nacht und der Tag des offenen Denkmals landesweit in Esslingen eröffnet werden, präsentiert sich auch die 1. Esslinger Wein Lounge auf dem Hafenmarkt. Dann kann man an zehn Ständen sein Viertele genießen und – wenn es nach den Veranstaltern Enzo Messinese und Markus Hägele geht – mit den Wengertern ins Gespräch kommen. Gegen den leeren Magen gibt es an zwei weiteren Ständen erste Hilfe. Tische und Bänke für 800 Besucherinnen und Besucher werden die beiden privaten Veranstalter zudem aufstellen.