13 Zwölfköpfiges Trainerteam – mit Chefcoach Pellegrino Matarazzo in der Mitte. In unserer Bildergalerie bilden wir den gesamten Trainerstab des VfB ab. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart will nichts mehr dem Zufall überlassen und hat sich deshalb mit Nate Weiss und Jan Schimpchen zwei Spezialisten ins Team geholt. Was zeichnet die beiden aus?















Der erste Neuzugang lässt beim VfB Stuttgart noch immer auf sich warten. Träge bewegt sich der Transfermarkt, weshalb der Bundesligist am Montag mit vielen altbekannten Gesichtern in die neue Saison gestartet ist. Zwei Neue im Tross der Weiß-Roten gab es für die Fans dennoch zu sehen: im Trainerteam. Hier hat sich der VfB mit Nathaniel „Nate“ Weiss (34) und Jan Schimpchen (34) neu aufgestellt. Zwei Trainer, die nur Insidern etwas sagen, nach Vorstellung der sportlichen Führung aber helfen sollen, die berühmten letzten ein, zwei Prozent an Leistungskraft in der Mannschaft zu aktivieren.