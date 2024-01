Neue Touristenattraktion im Kreis Esslingen: Digitale Einblicke in das Leben der Kelten

1 Die Arbeiten für das Heidengrabenzentrum laufen auf Hochtouren. Foto: Ines Rudel

Die Schwäbische Alb war einst „Kernland“ der Kelten. Über die größte Siedlung in Europa will das Heidengrabenzentrum informieren, das derzeit am Rand des Landkreises Esslingen entsteht. Am 8. und 9. Juni wird die Eröffnung gefeiert.











Link kopiert

Dieser Ort ist etwas ganz Besonderes: Der Heidengraben, im Dreieck der Gemeinden Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen), Hülben und Grabenstetten (beide Kreis Reutlingen) gelegen, war einst mit bis zu 20 000 Bewohnern Europas größte keltische Siedlung, Oppidum genannt. Noch heute sind Reste der mächtigen Befestigungswerke zu sehen. Wie die Kelten dort lebten, will das künftige Heidengrabenzentrum erlebbar machen. Es wird mit einem großen Fest am 8. und 9. Juni eröffnet. Rund um das Besucherzentrum wird an diesem Wochenende ein keltisches Lager errichtet.