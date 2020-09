1 Die Wasserstofftankstelle am Flughafen war landesweit die erste ihrer Art. Mittlerweile gibt es in Deutschland 84 solcher Tankstellen. Foto: Jaqueline Fritsch

Die Wasserstofftankstelle am Flughafen war eine der ersten ihrer Art. Hat die Technologie Zukunft?

Leinfelden-Echterdingen - Dieselfahrzeuge sind in der Landeshauptstadt Stuttgart mittlerweile selbst dann nicht mehr erwünscht, wenn sie die Euronorm 5 erfüllen, und Benziner gelten ebenfalls nicht als sauber; Elektroautos schon, sie sind aber in der breiten Masse der Bevölkerung noch nicht angekommen. Es gibt allerdings noch eine weitere Antriebsart, die immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt: Wasserstoff.