Therese Huber war Literatin, die erste Redakteurin Deutschlands. Und alleinerziehende Mutter. Dass sie in ihrer zweiten Heimat Stuttgart geehrt werden muss, stand außer Frage. Doch wo? Darüber wurde heftig gestritten. Nun hat sie ihre Straße.















In einem Land, in dem man 30 Jahre an einem Bahnhof baut, sind gut fünf Jahre keine lange Zeit. Da die Protagonistin nun auch schon etliche Jahre tot ist, hat sie sich an der Wartezeit mutmaßlich am wenigsten gestört. Doch es war schon ein bemerkenswerter, man darf es in diesem Falle, sagen, Schildbürgerstreich, der sich da zugetragen hat. Nun war es aber endlich soweit. Das schmale Stück zwischen der Schulstraße und dem Platz Unter der Mauer wird künftig den Namen Therese-Huber-Gasse tragen.

Eine lange Vorgeschichte

Bevor wir näher auf Therese Huber eingehen, gehen wir noch mal zurück in den Dezember 2017 auf einen anderen Ort in der Innenstadt. Einen Platz zwischen Sophien- und Christophstraße im Gerberviertel. Der Quartiersmanager des Gerberviertels, Hannes Wolf, und etliche Anwohner hatten sich selbst gestattet, den Platz zu taufen. Wolf montierte ein Schild und schuf Fakten. Alle waren sich einig: Das Plätzle soll den Namen tragen, den er seit Jahrzehnten im Volksmund hat: Gerberplätzle. Die Stadtverwaltung hielt das für Anarchie. Sie schickte einen Trupp der Abfallwirtschaft los, der flexte das Schild ab.

Die Stadt kam mit der Flex

Damit war der Streit eröffnet. Er wurde erbittert geführt. Der Bezirksbeirat Mitte stimmte einstimmig dafür, den Platz in Therese-Huber-Platz umzubenennen. Im September 2018 sollte dies vollzogen werden. Doch die Anwohner gingen auf die Barrikaden. Erneut wurde debattiert, gar in großer Runde auf dem Platz. Und wurde sich einig, man suchte gemeinsam einen neuen Ort. Und wurde fündig. An der Schulstraße.

Sehr zur Freude von Mascha Riepl-Schmidt. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin hat ihre Dissertation über Therese Huber geschrieben, sie hat unermüdlich dafür gekämpft, dass Stuttgart die Huber ehrt. „Das ist ein toller Ort. Es ist das Herz der Stadt mit Blick auf die Stiftskirche.“ Nun gibt es also eine Therese-Huber-Gasse.

Wer war Therese Huber?

Aber wer war diese Therese Huber? Auf zeitgenössische Normen pfiff sie. Sie war die Tochter des berühmten Altphilologen Christian Gottlob Heyne, wurde 1764 in Göttingen geboren. 1785 heiratete sie den Weltumsegler und Mainzer Jakobiner Georg Forster. Während ihr reiselustiger Gatte von unterwegs schwärmerische Briefe nach Hause schrieb, hatte Therese eine leidenschaftliche Affäre mit dem Journalisten Ludwig Ferdinand Huber. Eine Menage-a-trois, so beschreibt Riepl-Schmidt das Verhältnis des Trios, „den einen schätzte sie, den anderen liebte sie“. Forster ging nach Paris, starb dort 1794 an Malaria, das er sich bei seinen Reisen mit James Cook eingefangen hatte.

Therese und Ferdinand heirateten, kamen nach Stuttgart. Therese wurde Redakteurin bei der „Allgemeinen Zeitung“, bevor diese 1806 von König Friedrich I. verboten wurde. Als auch ihr zweiter Mann starb, musste sie alleine die vier Kinder ernähren. So war das schreiben nicht nur Berufung, sondern auch Broterwerb. Verleger Johann Friedrich Cotta machte sie zur verantwortlichen Redakteurin seines „Morgenblattes für gebildete Stände“. Dort veröffentlichten Justinus Kerner, Ludwig Uhland oder Gustav Schwab. Therese Huber war eine Institution, als einzige Frau im sogenannten „Ifflandkränzle“,dem literarisch-intellektuellen Herrensalon Stuttgarts, akzeptiert.

Lange schrieb sie unter dem Namen ihres Mannes

Und doch stieß sie an Grenzen. Erst als sie 1819 die Werke ihres Mannes sammelte, trat sie zum ersten Mal mit eigenem Namen an die Öffentlichkeit,indem sie den dritten Band der Ausgabe mit ihren Erzählungen auffüllte. Im Vorwort schrieb sie entschuldigend: „Ein sehr lebhaftes,scharfgezeichnetes Bild weiblicher Liebenswürdigkeit und weiblichen Berufs hatten mir von jeher Schriftstellerei als entstellend für mein Geschlecht ansehen lassen. Jede Ausnahme war in meinen Augen - eine Ausnahme! . . . . Zehn Jahre lang ahneten selbst unsre vertrautesten Freunde nicht meinen Antheil an meines Gatten Geistes-Erzeugnissen.“ Jede Ausnahme war in meinen Augen - eine Ausnahme! Sechzig Romane und Erzählungen,ihre zahllosen Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen, ihre vielen Texte für die Zeitungen hat sie hinterlassen. Eine ungewöhnliche, eine mutige Frau. Die nach langem Warten endlich ein angemessenes Gedenken erfährt.