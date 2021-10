27 2020 funkte es zwischen Sebastian Preuss und Denise Jessica aus München nicht. Alle weiteren Kandidatinnen und Kandidaten von „Bachelor in Paradise“ finden Sie in unserer Galerie. Foto: RTL

Fast alle sind schon einmal ohne Rose nach Hause gefahren: die ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“. Nun soll es bei „Bachelor in Paradise“ mit der Liebe klappen. Doch RTL bringt die Singles in Versuchung.















Stuttgart - Mit der großen Liebe wollte es weder beim „Bachelor“ noch bei der „Bachelorette“ funktionieren. Das soll sich nun ändern. Bei „Bachelor in Paradise“ treffen die ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten der beiden Dating-Formate aufeinander. Los geht die neue Staffel am Sonntag, gegen 22.25 Uhr, nach dem jeweiligen Spielfilm.

Nach einer zweijährigen Pause kommt die dritte Staffel mit einigen Neuerungen daher. Und erinnert damit an die RTLII-Show „Love Island“. Zwar wechseln sich die Männer und Frauen mit der Rosenvergabe Woche für Woche ab und auch durch Neuankömmlinge kommt weiterhin Schwung in die Villa, doch am Ende der Sendung steht die Frage: Liebe oder Geld? Wie RTL bei Instagram verrät, müssen sich die Singles am Ende ihre Zuneigung in Form eines Ringes ausdrücken. Wer diesen ausschlägt, geht ohne seinen Flirt, aber mit Geld nach Hause.

Potenzielle Paare lernen Eltern kennen

Und noch eine Änderung wartet auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Die potenziellen Paare lernen die Eltern beziehungsweise engsten Vertrauten des jeweils anderen kennen. Ein Prozedere, das die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits vom „Bachelor“ und der „Bachelorette“ kennen. Damit nicht genug: Von den 27 Singles sind auch zwei mit Wildcard in die Show gekommen, sprich sie waren noch nicht bei einer der anderen Sendungen zu sehen.

