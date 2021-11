Neue Sporthalle in Reichenbach

1 Die Visualisierung des Neubaus zeigt den Blick auf die künftige Halle aus südöstlicher Richtung. Foto: Jörg Röhrich/renderbar

Es wird ernst beim Reichenbacher Jahrhundertprojekt: Der Gemeinderat beschließt den Bau einer neuen Sporthalle mit Mensa. Die soll günstiger werden als ursprünglich geplant – dank einiger „Optimierungen“.















Link kopiert

Reichenbach - Geschätzte 17 Millionen Euro für einen Neubau – diese Größenordnung gab es in Reichenbach noch nie. Doch der Rückhalt im Gemeinderat ist groß. Immer, wenn der Neubau der Sporthalle auf der Tagesordnung steht, liegt freudige Erwartung in der Luft. Das war auch dieses Mal so, noch befeuert durch den Planerreigen, der vor dem Gremium aufmarschierte: Acht Experten, vom Architekten bis zum Tragwerksplaner, berichteten vom Stand der Dinge.