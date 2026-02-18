Neue Sportart Skibergsteigen: Nur der Sprint passt ins olympische TV-Format

Nur der Sprint passt ins olympische TV-Format

1 Auf nach Bormio: Skibergsteiger Finn Hösch Foto: Imago/Xinhua

Skibergsteigen feiert seine Olympia-Premiere, allerdings ist in Bormio nur ein Teil seiner Faszination zu sehen – weil erneut eine Sportart ins olympische Format gepresst wird.











Olympische Spiele sind immer für eine Überraschung gut, manchmal auch noch kurz vor dem Ende. Denn vier Tage vor der Schlussfeier in der historischen Arena von Verona betritt eine neue Sportart die große Bühne. Skibergsteigen feiert seine Olympia-Premiere – zu sehen sind dabei allerdings nur Ausschnitte des vollen Programms. Weshalb der Superstar der Szene fehlt.