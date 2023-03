1 Stein des Anstoßes: Sitzkiesel in der Dorotheenstraße Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In Stuttgart stehen sich zwei Sitzlandschaften gegenüber: die modernen städtischen Sitzkiesel in der Dorotheenstraße und die traditionelle Bestuhlung des Landes auf dem Schlossplatz. Wo sitzt es sich besser? Eine Glosse von Jan Sellner.















Link kopiert

Sitzen Sie gut? Das ist die Hauptsache. Denn es ist beileibe nicht ausgemacht, dass man in Stuttgart gut sitzt, wie die aktuelle Diskussion um Sitzgelegenheiten in der City zeigt. Einfach mal so zurücklehnen, ist hier nicht. Jedenfalls nicht in der Dorotheenstraße, wo sogenannte Sitzkiesel Einzug gehalten haben. Die Möbel aus Glasfaserbeton mögen formschön sein, dem Sitzenden jedoch fehlt der Rückhalt. Kein Wunder, dass alle einen Bogen um die Kiesel machen. Außer den Skatern, die buchstäblich darauf abfahren.