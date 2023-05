1 Der Erweiterungsbau für die Neue Schule wird mit Verspätung fertig. Foto: Roberto Bulgrin

Der Erweiterungsbau für die neue Realschule in der Pliensauvorstadt wird voraussichtlich mehr als ein Jahr später fertig als ursprünglich geplant. Das verursacht Platzprobleme an der wachsenden Schule.















Eigentlich sollte der Erweiterungsbau für die Neue Schule Esslingen in der Pliensauvorstadt in diesem Sommer stehen. Aber wegen Verzögerungen bei der Vergabe der Rohbauarbeiten wird er nun voraussichtlich mehr als ein Jahr später fertig. Doch schon jetzt ist es eng im verbliebenen Gebäude der ehemaligen Adalbert-Stifter-Schule – und zum neuen Schuljahr sollen zwei weitere Klassen hinzukommen. Um den Platzmangel zu beheben, will die Stadt nun vorübergehend Container auf dem benachbarten VfL-Post-Gelände aufstellen.