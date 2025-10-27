Neue Rosensteinbrücke in Stuttgart: 125-Tonnen-Koloss mit Riesenkran aufgebaut – medizinischer Notfall zu Beginn
14
Nacht- und Nebel-Aktion: Mit Hilfe des gigantischen 1000-Tonnen-Krans wurde die neue Rosensteinbrücke am Sonntag eingehoben. Foto: Ferdinando Iannone

Viele Schaulustige säumen das Neckarufer in Bad Cannstatt, als am Sonntag die neue Rosensteinbrücke aufgebaut wird. Alles läuft planmäßig, bis auf einen Zwischenfall im Vorfeld.

Trotz aller Vorarbeit, Planung und dem Einsatz von schwerster Transporttechnik war letztlich pure Muskelkraft gefragt. Quälend langsam dreht sich die 125 Tonnen schwere Fracht Sonntagnacht im gleißenden Licht der zahlreichen Scheinwerfer. Schließlich muss die neue Rosensteinbrücke, welche vom Binnenfrachter MS Oleander in der Mitte des Fluss angehoben wird, um 90 Grad gedreht werden.

