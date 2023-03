Einbrüche in Stuttgart Einbrecher liefert sich Gerangel mit Gastwirt – Zeugen gesucht

In mehreren Bezirken Stuttgarts steigen unbekannte Täter am Wochenende in Gasthäuser ein. In einem Fall kommt es zu einem Handgemenge zwischen einem Gastwirt und einem Einbrecher. Die Polizei sucht nach Zeugen.