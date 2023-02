9 Hat ein Händchen für die koreanische Küche: Yu Bai ist die Chefin des neuen Restaurants Bulgogi Queen. Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Jahrelang waren koreanische Restaurants in Stuttgart eher eine Randerscheinung. Aber das asiatische Land hat nicht nur aus seiner Popkultur, sondern auch aus seiner Küche einen Exportschlager gemacht. Und der kommt nun in Stuttgart an.















Link kopiert

Wie Gemälde sehen die Platten aus, die Yu Bai anrichtet. Hauchdünne Scheiben von der Hochrippe, vom Entrecote und vom Schweinebauch liegen auf dem Tablett, dazwischen Pilze, Petersilie, Babytintenfische und Orangenscheiben sowie eine Rose. In ihrem Restaurant Bulgogi Queen grillen sich die Gäste direkt am Tisch die rohen Zutaten selbst. Das fertige Fleisch wird in Salatblätter gewickelt, bevor man es sich in den Mund steckt. „Das macht schon Spaß“, sagt Yu Bai über die koreanische Art des Essens. Die chinesische Gastronomin und ihr Mann Qiu Jianfeng betreiben bereits sieben Lokale in Stuttgart und Heilbronn, in den meisten davon gibt es Sushi. „Vor 20 Jahren war die chinesische Küche in, dann folgte die japanische und jetzt ist es die koreanische“, fasst Yu Bai die Entwicklung grob zusammen.