Neue Rektorin an Esslinger Rohräckerschule: Mit Leidenschaft, Kunst und Wissenschaft

1 Wohlfühlen an der Schule ist entscheidend für Ulrike Achenbach. Sie meint das nicht nur gefühlig. Foto: /Robin Rudel

Ulrike Achenbach wird als Rektorin des Esslinger Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Sprache in ihr Amt eingeführt. Die Sprachfähigkeit will sie auch auf künstlerische Weise fördern, Inklusion ermöglichen für Kinder, bei denen sie sinnvoll ist.











Link kopiert

Für eine angehende Rektorin eine sympathische, aber auch paradoxe Aussage: „Am liebsten unterrichte ich.“ Kommt sie dazu, als Rektorin? Ulrike Achenbach setzt auf eine doppelte Paradoxie. Was eine Vorgeschichte hat. Das Amt, in das sie an diesem Freitag offiziell eingeführt wird, hat sie kommissarisch schon seit fünf Jahren inne: Schulleiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Sprache am Rohräckerschulzentrum in Esslingen. In diesen fünf Jahren lief für sie kaum etwas mit Unterrichten. Corona, Sanierung des Schulgebäudes, Wechsel ins Ausweichquartier: Verwaltungskram nahm überhand. Jetzt ist mit der neuen Konrektorin Turid Zimmert die Schulleitung wieder komplett, das sanierte Gebäude bezogen – und damit die Tür in den Unterricht auch für die Rektorin mehr als einen Spalt offen.