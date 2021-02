1 Für Lehrer und Kita-Betreuer kommt die Impfung nun schneller als ursprünglich geplant. Foto: AFP/OLI SCARFF

Weil genügend Impfstoff von Astrazeneca geliefert wird, dieser aber nicht für Hochbetagte infrage kommt, zieht das Land nun Lehrer und Erzieher vor.

Stuttgart - Lehrer und Kita-Betreuer im Land können sich schon von diesem Montag einen Termin für eine Corona-Impfung besorgen. Dies kündigte Sozialminister Manfred Lucha am Sonntagabend in der ARD an. Es gebe genügend Impfstoff der Firma Astrazeneca, so dass Lehrer und Kita-Betreuer so schnell wie möglich geimpft werden könnten, sagte ein Sprecher des Ministeriums unserer Zeitung.