1 Alexander Gebauer, Geschäftsführer des Reha Vereins Landkreis Esslingen, und die Standortleiterin Eileen Nörenberg freuen sich über die ideale Lage der Reha-Einrichtung in der Nähe des Plochinger Ortskerns. Foto: /Philipp Braitinger

Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen wird in der neuen Reha-Einrichtung in Plochingen geholfen. Der Weg zurück in den Alltag ist oft steinig.















Die Bauarbeiten sind beendet. Am Donnerstagnachmittag wurde die Einweihung der neuen Reha-Einrichtung in Plochingen offiziell gefeiert. In dem Gebäude erhalten Menschen, die sowohl eine Sucht- als auch eine psychische Erkrankung haben, Hilfe. In dem zwei- bis dreistöckigen Gebäude gibt es 16 Wohnplätze in zwei Vierer- und in einer Achter-Wohngemeinschaft. Darüber hinaus gibt es vier Appartements für Menschen, die bereits weitgehend allein im Alltag zurechtkommen. „Das übergeordnete Ziel ist es, wieder eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen“, erklärt die Standortleiterin Eileen Nörenberg. Dafür sei es wichtig, den Bewohnern einen strukturierten Alltag zu bieten.