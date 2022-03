1 Der Eurojackpot wird in 18 europäischen Ländern ausgespielt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der Eurojackpot ist am Dienstag nicht geknackt worden. Damit sind am kommenden Freitag 22 Millionen in der Verlosung.















Der mit mehr als 15 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist bei seiner ersten Ziehung an einem Dienstag am Abend nicht geknackt worden. Keiner der Spieler hatte nach Veranstalterangaben auf seinem Tippschein die Zahlen 10-15-18-24-39 und die Zusatzzahlen 2-11 angekreuzt. In der Gewinnklasse 2 kam lediglich ein Spieler aus Schweden mit gut 650 000 Euro Gewinn zum Zuge. Damit geht es am Freitag (1. April) bei der nächsten Ziehung um 22 Millionen Euro.

An der Lotterie nehmen 18 europäische Länder teil. Zum zehnten Geburtstag haben die Veranstalter einige neue Regeln eingeführt. So liegt die Obergrenze jetzt nicht mehr bei 90 Millionen Euro, sondern bei 120 Millionen. Für Deutschland sind jetzt wieder Lotto-Rekorde möglich. Außerdem gibt es mit dem Dienstag - neben dem Freitag - eine zweite Ziehung. Zusätzlich verändert eine kleine Änderung bei den Zusatzzahlen die Gewinnwahrscheinlichkeit. Hier werden jetzt 2 aus 12 und nicht wie bislang 2 aus 10 gezogen.