Neue Räume für die Filderstädter Wehr: Feuerwehr Harthausen muss Kompromisse eingehen

Was nicht passt, wird passend gemacht: Nach diesem Motto wird offenbar die nächste Beschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehrabteilung Harthausen ablaufen. Dort steht gemäß Feuerwehrbedarfsplan der Kauf eines Löschgruppenfahrzeugs LF 20 an. Es soll als Ersatz für das bisherige LF 16/12 dienen, das bereits mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat. Schon vor einigen Jahren ist die Feuerwehr in Filderstadt dazu übergegangen, jeweils baugleiche sogenannte erstausrückende Löschfahrzeuge anzuschaffen. Allerdings wird sich das neue Fahrzeug in Harthausen offenbar zwangsläufig von denen in Bernhausen, Bonlanden, Plattenhardt und Sielmingen unterscheiden müssen – denn das Feuerwehrhaus dort ist zu klein. Es weist lediglich eine eingeschränkte Einfahrtshöhe von etwa drei Metern auf – zu wenig für das gewünschte Auto. Die vergleichbaren Modelle der anderen Abteilungen sind etwa 30 Zentimeter höher.