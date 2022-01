Münsingen im Kreis Reutlingen Junge böllert auf Schulhof – mehr als 20 Verletzte

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat am Dienstag auf einem Schulhof in Münsingen einen Böller gezündet. 22 Schüler sowie eine Lehrerin erlitten ein Knalltrauma, ein Schüler wurde am Oberschenkel verletzt.