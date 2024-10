Neue private Kita in Esslingen-Berkheim: Skandinavische Herzlichkeit in der Kinderbetreuung

1 Esslingens Bürgermeister Yalcin Bayraktar lässt sich von der neuen Berkheimer Kita-Leiterin Jana Dreßler die besonderen Dibber-Lernfreunde zeigen. Foto: /Kerstin Dannath

Mit Herzlichkeit die persönliche Entwicklung der Kinder fördern: Das ist das von der skandinavischen Pädagogik geprägte Credo der neuen Dibber-Kindertagesstätte in Esslingen-Berkheim. Sie steht in privater Trägerschaft und bietet 90 Betreuungsplätze.











Mit der Inbetriebnahme der Dibber-Kindertagesstätte in der Teckstraße im Stadtteil Berkheim gibt es in Esslingen nun erstmals eine Einrichtung, die sich skandinavisch geprägte Pädagogik auf die Fahne geschrieben hat. Das Unternehmen hat seinen internationalen Sitz in Oslo und ist der führende skandinavische Anbieter für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. „Bundesweit haben wir mit der Dibber-Kita in Esslingen 32 Einrichtungen mit mehr als 2000 Plätzen“, sagt Barbara Grimm, die Leiterin Administration und Finanzen der Dibber GmbH Deutschland. Weltweit ist Dibber in zehn Ländern präsent, beschäftigt über 9000 Mitarbeitende und bietet Betreuungsplätze für rund 40 000 Kinder.