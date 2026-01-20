1 Im Visier von Ermittlern: das LKA in Stuttgart Foto: Norbert Demuth/KNA

Neue Affäre bei der Polizei im Land: gegen zwei Bedienstete des LKA wird wegen Betrugs ermittelt, samt Durchsuchung. Es soll um ungerechtfertigte Zulagen gehen.











Normalerweise sind Beamte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg dabei, wenn irgendwo im Land eine Razzia stattfindet. Vorige Woche aber wurde das LKA-Gebäude in Stuttgart-Bad Cannstatt selbst zum Ziel einer Durchsuchung. Die entsprechenden Beschlüsse hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkt, die sonst eng mit den Fahndern kooperiert.