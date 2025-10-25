Neue Pizzeria in Stuttgart-Ost: „Wir wollen ein Treffpunkt für die Nachbarschaft werden“

„Wir wollen ein Treffpunkt für die Nachbarschaft werden“

1 Sauerteigpizza, ein Hybridofen und hochwertige Einrichtung: Im Osten gibt es eine neue Pizzeria. Foto: Kriebernig

Hinter dem Wagenburgtunnel gibt es eine neue Anlaufstelle für Liebhaber italienischer Pizzen mit einigen Besonderheiten. Wir haben die Pizzeria besucht.











﻿Mehl, Wasser Salz: Eine Pizza aus Sauerteig besteht zwar nur aus wenigen Zutaten, die Zubereitung hat es aber in sich. Passen Temperatur, Gärzeit oder die Wassermenge nicht, wird aus der Pizza nichts. Ekrem Korkutata kann ein Lied davon singen. Der Stuttgarter ist Restaurantleiter in der neueröffneten Pizzeria in Stuttgart-Ost, die den Namen „Die Pizzeria“ trägt.