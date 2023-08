7 An der Ecke Gutbrod-/Vogelsangstraße in Stuttgart-West gibt es bald wieder Torten, Kuchen, Kaffee und Frühstück. Foto: /Nadia Köhler

In den Eckladen im Gutbrod-Haus in Stuttgart-West kommt wieder Leben. „Hier gibt es bald wieder (d)einen Lieblingsort“, verspricht ein Plakat an der Tür. Wir verraten, wer in die Fußstapfen der ehemaligen Kult-Pâtisserie Tarte & Törtchen tritt.















Seit die Pâtisserie Tarte & Törtchen Ende März ihr Türen geschlossen hat, werden die kleinen Küchlein im Stuttgarter Westen schmerzlich vermisst. Doch es tut sich was in der Gutbrodstraße 1. Und jetzt ist klar: Die Konditorinnen Sophie Werz und Stephanie Schleehauf, ziehen mit Hans liebt Kuchen in die Räume des ehemaligen Tarte & Törtchens.