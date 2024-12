Neue Nürtinger Szene-Lokale in Planung: Spannende Gastro-Ideen für den Stadtbalkon

1 Der Nürtinger Stadtbalkon soll sich von der Flanier- zur Genussmeile mausern. Foto: Horst Rudel

Neben dem Mexikaner Joe Peña’s wollen im Frühjahr ein veganes Restaurant und eine neue Bar in Nürtingen eröffnen. Damit schließen sich die letzten Lücken bei den Lokalen an der Flaniermeile Stadtbalkon am Neckar.











Die Nürtinger Gastronomieszene ist erneut gehörig in Bewegung gekommen. Vor allem am Stadtbalkon gibt es zwei neue Pächter, die die Flaniermeile mit Aussicht auf den Neckar in der neuen Saison nach Kräften beleben und die Reihe an Lokalen damit komplett machen wollen. Zu ihnen gehört der Gastronom Toni Kluttig, der bereits im September das „Hölderlin“ in der Kirchstraße gegenüber dem Einkaufszentrum Nürtinger Tor übernommen hat.

Stadtbalkon gilt als gute Lage

„Die Lage ist mega“, beschreibt Kluttig seine neue Wirkungsstätte am Stadtbalkon, für die der Name noch nicht feststeht. Die Planungen für das Konzept und seine Umsetzung laufen noch bis Januar, aber bis Mitte März soll das neue Lokal fertig sein, in dem Kluttig und sein Team Streetfood und Cocktails anbieten wollen. Kluttig plant nach eigenen Worten dort einen ganztätigen Barbetrieb. Die Nähe zu den Mitbewerbern wie dem Restaurant „Now“ sehe er als Vorteil an, da jeder „ein cooles Konzept hat“, damit wolle man die ganze Meile beleben. Konkurrenz belebe auch hier das Geschäft, hofft der Gastronom, der bisher schon in Bretten die asiatische Küche in seinem Eventlokal Saigon mit After-Work-Partys, Live-Musik sowie 90er-und weiteren Motto-Parties verbindet. In Nürtingen bietet Kluttig ebenfalls asiatische Fusionsküche und Cocktails an und das im bereits erwähnten früheren „Hölderlin“, das jetzt auf den Namen „Lunar“ hört. Mittagsgerichte und Musik stehen dort auch auf dem Plan.

Am Stadtbalkon gibt es bewirtete und unbewirtete Zonen zum Verweilen. Foto: Ines Rudel

Am Stadtbalkon steht zudem das mexikanische Restaurant Joe Peña’s in den Startlöchern und will bis zu Kluttigs Eröffnung ebenfalls in Betrieb gegangen sein. Als weitere Neuerung will nach dem Ende des dortigen Bistros De Jüli das Restaurant Energetic Life im Eckgebäude vegane Speisen anbieten. Unter dem selben Namen betreibt Nadja Prokhorenko bereits in der Stuttgarter Schulstraße ein Café.