Neue Maßnahmen zum Hochwasserschutz: Rems-Renaturierung in Winterbach soll geflutet werden

Rems-Renaturierung in Winterbach soll geflutet werden

1 In Winterbach rüstet man sich gegen das Hochwasser. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Die Hochwasserlage bleibt auch im Rems-Murr-Kreis angespannt – so sehr, dass im Landratsamt Rems-Murr nun beschlossen worden ist, die Maßnahmen in Winterbach zu verschärfen. So würden laut einer Sprecherin des Landratsamts aktuell Vorbereitungen getroffen, um die Rems-Renaturierung zu fluten.

Die Brücken im Ortskern von Winterbach sollen gesichert werden

Zudem sei geplant, innerorts die Brücken zu sichern. Das Landratsamt betont den Ernst der Lage und bittet die Bürger, sich vorsichtig zu verhalten. Niemand solle sich wegen Neugierde hinsichtlich der Hochwassersituation in Gefahr begeben.