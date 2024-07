Neue Masche in Vaihingen an der Enz: Bitte um Wasser endet mit Diebstahl

Neue Masche in Vaihingen an der Enz

Eine Frau und ein Mann haben in Vaihingen an der Enz an der Tür eines Seniors geklingelt und darum gebeten, ihre Trinkflasche auffüllen zu dürfen. Sie würden ihm dafür auch etwas Geld geben – stattdessen bedienten sich die beiden an der Geldbörse des Mannes.











Die Masche ist mehr als dreist und appelliert an die Hilfsbereitschaft der Opfer: Trickdiebe haben in Vaihingen an der Enz im Ortsteil Riet einen Senior bestohlen, nachdem der ihnen ihre Wasserflasche aufgefüllt hatte. Wie die Polizei mitteilt, hatte es gegen 9.40 Uhr an der Tür des Mannes in der Furtbergstraße: Eine Frau und ein Mann baten darum, ihre Trinkflasche auffüllen zu dürfen, wofür sie auch bezahlen würden. Der Senior kam dieser Bitte nach. Als er seine Geldbörse zur Hand nahm, griff die Frau unvermittelt hinein und nahm mindestens 100 Euro an sich, ehe sie mit ihrem Begleiter zu Fuß in Richtung Raiffeisenstraße davonlief.

Die Frau wurde auf etwa 50 Jahre und 1,50 Meter geschätzt. Sie sei korpulent gewesen. Ihr Begleitet sei etwa 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank gewesen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.