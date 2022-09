1 Musikalisch ist Angelika Spingler breit aufgestellt. Foto: /Rainer Kellmayer

Für den Leipziger Thomanerchor hat Angelika Spingler schon Nachwuchs rekrutiert. Jetzt leitet sie die Musikschule Neuhausen.















Über einen Mangel an Arbeit kann sich Angelika Spingler nicht beklagen. Anfang September trat sie die Stelle als musikalische Leiterin der Musikschule Neuhausen an, und mit dem Tag der offenen Tür steht am nächsten Wochenende bereits eine Großveranstaltung an: Im Neuhauser Bildungszentrum Oberes Schloss stellen die Musikschule und die Öffentliche katholische Bücherei ihre Angebote vor.