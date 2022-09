Neue Leiterin der Jungen WLB Auf Augenhöhe, aber ohne Anbiederung

Ab der beginnenden Spielzeit ist Laura Tetzlaff neue Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters der Esslinger Landesbühne. Sie will die Wände der Institution Theater durchlässiger machen, also die Schwelle senken für das junge Publikum aus kulturfernen Schichten. Und sie will dem Nachwuchs auch etwas zumuten.