Neue Läden und Geschäftsaufgaben in Esslingen: Was sich im Esslinger Einzelhandel jüngst verändert hat

Nach nur einem Jahr schließt der Vintage- und Second-Hand-Laden Stoffwechsel in Esslingen wieder und zieht nach Stuttgart – doch es gibt auch Neueröffnungen in der City. Foto: Ines Rudel

Handel ist Wandel, heißt ein gern zitiertes Sprichwort. Das trifft auch auf Esslingen zu: Neben einigen Geschäftsaufgaben sind auch mehrere Neueröffnungen in der Innenstadt zu verzeichnen. Ein Überblick.











Hiobsbotschaften von Ladenschließungen und Geschäftsaufgaben hat es in den vergangenen Jahren in Esslingen zahlreich gegeben. Am verheerendsten waren für viele die Nachrichten vom Aus der Karstadt-Filiale und des Modehauses Kögel in der Innenstadt. Hinzu kam die Schließung kleinerer Geschäfte, die teils jahrzehntelang das Stadtbild in Esslingen geprägt hatten. Auch in den vergangenen Monaten sind mehrere Geschäftsaufgaben in der City bekannt geworden – allerdings haben zugleich auch mehrere Läden neu eröffnet.

Erst jüngst hat die Elektronik- und Technikhandelskette Saturn Mitte August ihre Filiale im Einkaufscenter Das ES geschlossen – offenbar aus betriebswirtschaftlichen Beweggründen. Die Fläche soll jedoch nicht leer stehen: Aldi wird hier eine Filiale eröffnen. Zudem wurde Anfang August bekannt, dass der Leuchtenhändler und Lichtplaner Lucento sein Geschäft am Kesselwasen in Kürze aufgeben wird. Weil immer mehr Kunden lieber online kauften, seien die Frequenz im Laden und damit auch die Umsätze zurückgegangen, erklärt Geschäftsführer Holger Nebjonat seinen Schritt.

Veränderungen bei kleineren Läden

Auch einige kleinere Läden in der Stadt schließen ihre Pforten für immer. So hat etwa die Modedesignerin Carmen Reuther ihr Geschäft für Baby- und Kindermode „Bicupa“ am Rathausplatz im Juli aufgegeben. Grund dafür ist laut der Citymanagerin Carina Killer der Wunsch nach persönlicher Veränderung. Ihre Kollektionen seien aber weiterhin im Laden „Poppinski“ in der Küferstraße oder direkt im Atelier erhältlich, schreibt Reuther auf ihrer Internetseite. Auch der Laden für Hundeleinen und -halsbänder „echthund“ in der Webergasse ist vor Kurzem geschlossen worden – laut Killer, weil die Inhaber den Fokus auf das Online-Geschäft richten wollen.

Auch die Kunst Factory in der Küferstraße 54 verschwindet. In ihre Räume soll im Herbst ein Orthopädisches Schuhgeschäft einziehen. Der Vintage- und Second-Hand-Laden Stoffwechsel in unmittelbarer Nähe macht ebenfalls zu. Nach nur etwa einem Jahr in Esslingen zieht das Pop-up-Geschäft nach Stuttgart. Ebenfalls ein Umzug, in diesem Fall nach Gingen, ist der Grund für die Schließung von Weiss Brautmode am Blarer Platz. Der Concept Store Bokks Deux am Hafenmarkt 8-10 ist nur noch bis Ende August geöffnet und betreibt gerade seinen Räumungsverkauf. Als Nachfolgerin wird Anfang September Nadine Kaiser ihren Modeladen Mo’s Fashion eröffnen.

Umzüge in der Bahnhofstraße

Veränderungen gibt es auch in anderen Ecken der Innenstadt. So vergrößert Tchibo seine Filiale durch einen Umzug innerhalb der Bahnhofstraße auf die einstige Fläche des Computerspezialisten Arlt, der bereits in die Bahnhofstraße 31 umgezogen ist. Die bisherige Immobilie von Tchibo in der Martinstraße 9 ist laut Citymanagerin Killer bereits wieder vermietet, mit einer Geschäftseröffnung sei im Januar 2025 zu rechnen. Zudem ziehe Heiko Helfrich mit seinem Friseur im September von der Mittleren Beutau auf die Innere Brücke 23.

Auch einige Neueröffnungen sind in den vergangenen Wochen erfolgt. So hat etwa das Restaurant 2AM am Marktplatz eröffnet sowie die – ebenfalls am Marktplatz situierte – Mehl’s Old Fashioned Bar. Beim neuen Bowl & Co im Dick-Center gibt es neben Bowlingbahnen auch Getränke und Speisen, bei Dreamland in der Pliensaustraße Dekoration und bei Vestido Stars in der Ritterstraße 12 Mode. Dort war zuletzt der Blumen- und Schreibwarenladen Bluki beheimatet, der jüngst in die Ritterstraße 14/1 nebenan gezogen war, dort künftig wegen Personalmangels jedoch den Floristikbereich aus dem Sortiment nimmt.