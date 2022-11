1 Seit 2016 schon im Geschäft: Christl Strauß ist mit ihrem Champagner-Laden in Feuerbach die Pionierin. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Mitten in der Innenstadt schenkt Kay Lehmann neuerdings Champagner aus. Christoph Haug und Hubert Mainitz starten in der wohl schönsten Location in Esslingen mit einem ähnlichen Konzept. Der Titel als Trendsetterin gebührt allerdings Christl Strauß.















Mit Verve startet Kay Lehmann sein neues Geschäft – also mit Begeisterung und Schwung, aber auch mit einem eigenen Champagner, der genau so heißt. Der 50-Jährige hat in der Stuttgarter Innenstadt einen Laden eröffnet, in dem es nichts anderes als den Schaumwein aus Frankreich gibt. Der Durst nach dem edlen Getränk schein groß zu sein: In Esslingen haben Christoph Haug und Hubert Mainitz in einem 700 Jahre alten Keller die Champagner Crew eröffnet. Für Christl Strauß ist die Begeisterung für das Blubberwasser nichts Neues, denn sie vertreibt schon seit sechs Jahren in Feuerbach ausschließlich Tropfen von Winzern aus der Champagne.