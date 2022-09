Tag des offenen Denkmals in Esslingen-Rüdern Was macht der Sprudel im Brennhäusle?

Es ist ein schmackhafter Transformationsprozess. Im Brennhäusle in Esslingen-Rüdern wird Obst in Schnaps verwandelt. Wie das geht, erfahren Besucher am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September.