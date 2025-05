Neue Kurse in Esslingen: „Paint and Glow“: Malen im Dunklen liegt im Trend

1 Daniela Scukanec bietet Malkurse im Dunklen an. Foto: Roberto Bulgrin

Malen, wenn es dunkel ist und nur die Neonfarben im Schwarzlicht leuchten – „Paint and Glow" liegt im Trend. Kurse gibt es jetzt auch in Esslingen bei Daniela Scukanec.











Im elterlichen Aussiedlerhof hat Daniela Scukanec ihre Kreativwerkstatt Ignorama eingerichtet. Im großen Lagerraum, der als Atelier dient, wurden früher Pilze aus eigener Zucht und Gemüse verkauft. Heute hängen an den Wänden dicht an dicht Bilder und Collagen unterschiedlichster Stilrichtungen, die Daniela Scukanec selbst oder ihre Kursteilnehmer gemalt haben. Auch Aquarelle ihrer Mutter und Arbeiten ihrer Tochter haben hier ihren Platz. Über der langen Tafel mit unterschiedlichen Stühlen hängen Kronleuchter, für die Scukanec ein besonderes Faible hat.

Alles in der Einrichtung, von der Anrichte bis zu den gerahmten Fotografien, hat die 51-Jährige im Keller, auf dem Sperrmüll oder auf Flohmärkten gefunden. Alles ist zusammengewürfelt und passt doch perfekt zusammen, so wie sie es arrangiert hat. Die gelernte Modedesignerin, die in Stuttgart an der Modeschule Brigitte Kehrer studierte, hat offensichtlich ein ebenso gutes Händchen fürs Einrichten wie fürs Malen und Zeichnen.

Neues Angebot „Paint and Glow“ in Esslingen

Während der Corona-Zeit kam der Mutter von zwei Teenagern die Idee für ihre Kreativwerkstatt. Seit 2021 bietet sie Kurse für Kindergeburtstage, Junggesellinnenabschiede, Creativ-Nights, Firmenevents und Ferienworkshops an. Leinwände, Farben und andere Materialien sind vorhanden und anders als vielleicht zu Hause ist es egal, wenn beim Malen oder Sprayen mal etwas daneben geht.

Neu und besonders ist das Angebot „Paint and Glow Event“. Gemalt wird im Dunkeln und mit Neonfarben. „Ich liebe Neon“, sagt Daniela Scukanec, auch wenn sie sich bis auf die schrillen Turnschuhe am liebsten ganz in Schwarz kleidet. In ihren Bildern probiert sie gerne Neues aus, verwendet neben Acrylfarben auch mal Eddingstifte oder Wachsmalkreiden. Schon immer hat sie gerne mit Neonfarben Akzente gesetzt, die im neuen Kurs das Hauptthema sind.

Auch die Stifteköcher oder die dekorative Wimpelkette sind knallig pink, gelb, grün oder blau – und das nicht ohne Grund. Denn die Kronleuchter bleiben bei dieser Veranstaltung aus. Nur das Schwarzlicht wird angeknipst und bringt alles Neonfarbene zum Leuchten. Manche Teilnehmerinnen lackieren sich vorher sogar die Fingernägel entsprechend. Auch weiße Kleidung kommt gut zur Geltung. „Das ist weniger ein Malkurs als eine Malparty, alles ist ganz entspannt“, sagt Daniela Scukanec, die Gäste könnten ihre eigene Musik auflegen und Sekt mit Häppchen buchen.

Kurse der Kreativwerkstatt finden auf einem Hof in Berkheim statt. Foto: Roberto Bulgrin

Ganz finster ist es nicht, wenn nach Lust und Laune gemalt wird. „Man sieht noch ganz gut“, sagt Daniela Scukanec, aber die Stimmung sei schon etwas Besonderes. Die farbenfrohen Bilder, die in den rund zwei Stunden entstehen, wirken zwar auch bei Tageslicht. Damit sie zu Hause aber noch besser zur Geltung kommen, haben manche Teilnehmer schon überlegt, sich ein kleines Schwarzlicht anzuschaffen.

Sogar Tim Bengel zog es nach Berkheim

In Großstädten wie Frankfurt oder Berlin ist das Malen im Dunkeln – häufig unter den Namen Neon Brush oder Paint in the Dark – seit einiger Zeit sehr beliebt. Der Trend kommt aus dem Ausland, die erste Veranstaltung soll 2022 in Paris stattgefunden haben, andere Metropolen wie New York oder Barcelona folgten. Jetzt also auch in Berkheim in einer ehemaligen Pilzzuchtanlage. Künstlerisch ist der südlichste Esslinger Stadtteil übrigens kein unbeschriebenes Blatt, seit Tim Bengel, bekannt für seine Sand- und Goldbilder, im Jahr 2020 dort sein Atelier eröffnet hat.