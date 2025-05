Neue Klimaschutzmanagerin für Esslingens evangelische Kirche: Auch Gotteshäuser können Klimasünder sein

1 Besser sich gegenseitig wärmen? Beim Heizen wird die Esslinger Stadtkirche mangels Dämmung zum energetischen Problem. Foto: Roberto Bulgrin

Christine Widmann, die neue Klimaschutzmanagerin der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Esslingen, nimmt historische Bauten und vieles mehr in den Blick.











Bis 2035 will die Kirche klimaneutral sein. Den härtesten Widerstand leisten die Kirchen. Stadtkirche, Frauenkirche, Liebfrauenkirche Mettingen: Die alten Klimasünder unter den Gotteshäusern trüben den ökologischen Heiligenschein, den sich die evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen in zehn Jahren löblicherweise aufsetzen möchte. „Sie können nicht ausreichend gedämmt werden“, sagt Christine Widmann. Doch loswerden will die historischen Kirchen Gott sei Dank niemand. Ginge auch gar nicht. Schon mangels Käufer wären sie unverkäuflich. Doch je hochkarätiger solche Baudenkmäler, desto verpflichtender ihr Kulturadel. Esslingen ist mit solchen Schätzen reich gesegnet. Was eine Gemeinde durchaus arm machen kann.