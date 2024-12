Neue Ketten in der Innenstadt: Berliner Trend-Burger bald in Stuttgart

1 In der Tübinger Straße wird Goldies bereits angekündigt: Hinter der Beklebung läuft der Umbau der früheren Burgerheart-Filiale. Foto: /Kathrin Haasis

Wieder dürfen sich die Stuttgarter über Fast Food aus der Bundeshauptstadt freuen: Goldies Smashburger eröffnet ein Pop-up. Daraus könnte eine Dauereinrichtung werden, wenn die Nachfrage stimmt. Aber in der Nachbarschaft lässt sich auch die Konkurrenz nieder.











Auf Burger folgen in der Tübinger Straße Burger: Die Berliner Kette Goldies Smashburger kommt – zunächst mit einem Pop-up – nach Stuttgart. „Das ist eine Superlocation, nah an der Innenstadt“, freut sich deren Geschäftsführer Jasko Celebic. Im Januar rechnet er mit der Eröffnung der Filiale. Bis zur Schließung im September war dort die fränkischen Kette Burgerheart zu finden. Laut Medienberichten gilt der Nachfolger in Berlin als Kult. Die Unternehmensgründer Vladislav Gachyn und Kajo Hiesl hatten sich bei der Ausbildung in der Küche des Drei-Sterne-Restaurants Aqua von Sven Elverfeld in Wolfsburg kennen gelernt. Den Qualitätsanspruch aus der Haute Cuisine haben sie nach eigenen Angaben auf Burger und Pommes Frites übertragen. „Best bad food in town“, lautet ihr Werbeslogan, „Gourmet für alle“ ihre Mission.