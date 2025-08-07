Neue Idee im Kreis Esslingen: Wie sich drei Kommunen gegen den Ärztemangel wappnen
Immer weniger Ärzte wollen sich niederlassen. Gründe dafür sind der permanente bürokratische Aufwand und das wirtschaftliche Risiko. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Die Gemeinden Reichenbach, Hochdorf und Lichtenwald machen gemeinsame Sache: Sie gründen eine Genossenschaft, die auch künftig die medizinische Versorgung sichern soll.

Die medizinische Versorgung durch Hausärztinnen und Hausärzte ist in kleinen Kommunen schon längst nicht mehr selbstverständlich. Deshalb wollen die Nachbargemeinden Reichenbach, Hochdorf und Lichtenwald angesichts dieser Herausforderungen gemeinsame Sache machen. Ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) soll auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Menschen auf kurzem Weg medizinische Hilfe erhalten.

