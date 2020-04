1 Blick aus den Weinbergen in die Neue Weststadt. Unten rechts vor den Gleisen das Gelände für die neue Hochschule. Foto: Johannes M. Fischer

Esslingen bekommt eine neue Hochschule: Nah am Zentrum in der gerade ziemlich angesagten Neuen Weststadt. Die Baugenehmigung wurde jetzt erteilt. Außerdem haben Stadt und Land Flächen getauscht, damit das Projekt starten kann. Der neue Bau wertet Stadt und Hochschule enorm auf.

Esslingen - Grünes Licht für eines der größten Hochschul-Bauprojekte des Landes Baden-Württemberg. Der Bau einer neuen Hochschule in Esslingen nimmt zumindest auf dem Papier deutliche Formen an. Die Stadt erteilte jetzt die Baugenehmigung für den Neubau.

Dabei wird ein Standort der Hochschule Esslingen komplett verlegt: von der Flandernstraße im Norden der Stadt nah am Zentrum in die Neue Weststadt. Zu diesem Zweck wird das entsprechende Grundstück in der Nähe des Bahnhofs am 1. Mai 2020 an das Land übergehen. Im Gegenzug bekommt die Stadt die freiwerdende Flächen an der Flandernstraße., sobald der Betrieb im Neubaus läuft. Den Tausch hatten Stadt und Land 2016 vereinbart.

Das sagt die Ministerin

„Der Flächentausch und die Baugenehmigung sind zwei wichtige Meilensteine für das Großvorhaben. Damit können voraussichtlich im Sommer die ersten Vorarbeiten auf der Baustelle starten“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann am Freitag. „Der neue Standort bringt für die Hochschule starke Synergien mit sich. Denn er ist nahe am bestehenden Campus Stadtmitte und zudem bestens an den Bahnhof angebunden.“

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer betonte: „Durch den Flächentausch setzen wir ein starkes Signal für die Hochschule Esslingen und unterstützen damit deren große Leistungen in Forschung und Lehre: Mit der Verlagerung eines Standortes hin zum Campus Stadtmitte und mit den künftig nach den neuesten Standards errichteten und gut ausgestatteten Neubauten geben wir der Hochschule Esslingen noch bessere Entwicklungsmöglichkeiten in Forschung und Lehre.“

Das sagt der Oberbürgermeister

Etwa 2000 Studierenden und Hochschulmitarbeitern werden an dem neuen Standort studieren, lehren und forschen. Der Neubau der Hochschule sei ein wichtiger Baustein zur Stärkung der Hochschul-, Wirtschafts- und Dienstleistungslandschaft, sagte Esslingens Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger. Mit dem 2016 abgeschlossenen Grundstückstauschvertrag hatten die Stadt Esslingen und das Land Baden-Württemberg die Weichen für das Großprojekt gestellt.