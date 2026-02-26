Neue Hiobsbotschaft: Stuttgart 21 wird wohl frühestens 2029 fertig

1 Die Baustelle von Stuttgart 21 in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Unter den Projektpartnern kursiert ein neues Eröffnungsdatum für Stuttgart 21. Demnach geht der Bahnhof nicht vor 2029 in Betrieb – die Lage ist ernster als angenommen











Die Lage bei Stuttgart 21 ist ernster als angenommen: aus Kreisen der Projektpartner verlautet, dass der neue Bahnknoten nicht vor 2029 in Betrieb gehe. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dies sei „ein Wasserstand“. Ein neues Inbetriebnahmekonzept, wann welcher Teil des Bahnknotens eröffnet werde, liege nach wie vor nicht vor.

Ein Bahnsprecher sagt dazu: „Zu den genannten Spekulationen äußern wir uns nicht. Es bleibt dabei: Die Geschäftsführung der DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH ist damit beauftragt, bis spätestens Mitte 2026 ein neues Inbetriebnahmekonzept für S 21 zu erarbeiten und mit allen Projektpartnern verbindlich abzustimmen“.

Ende vergangenen Jahres hatte die Bahn eingeräumt, dass das Inbetriebnahmedatum Dezember 2026 nicht zu halten sei. Im Dezember 2025 sagte Bahnchefin Evelyn Palla, dass eine Eröffnung vor Dezember 2027 nicht vorstellbar sei.

Weitere Details folgen.