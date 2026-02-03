Neue Heizzentrale in Echterdingen: Anwohner fühlen sich nicht ernst genommen: „Da ist etwas kaputtgegangen“
1
Müssen akzeptieren, dass der Bau der Heizzentrale in der Echterdinger Ortsmitte begonnen hat (von links): Wolfgang Haug, Beate Krämer, Ulrike Schwing-Dengler und Bernd Schmittgall Foto: Philipp Braitinger

Lange haben viele Nachbarn gegen die neue Heizzentrale im Herzen Echterdingens gekämpft. Die Bauarbeiten haben nun trotzdem begonnen. Wie ist die Stimmung?

Viel passiert nicht mehr an diesem kalten Freitagnachmittag auf dem abgezäunten und freigeräumten Baufeld. Wie berichtet hadern viele Anwohner mit der Energiezentrale im historischen Ortskern von Echterdingen neben Stephanuskirche, Zehntscheuer und Alter Schule. Die Bürgerinitiative Pro Historische Mitte hatte mehr als 700 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt, Anwohner haben mit Gemeinderäten und Rathausmitarbeitern gesprochen, immer wieder wurde auch öffentlich gegen die Pläne argumentiert. Am Ende scheint der Protest nun vergebens gewesen zu sein.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.