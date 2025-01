Neue Grundsteuer in Baden-Württemberg: Gewerbe ist Gewinner der Grundsteuerreform im Land

1 Ihre Grundsteuererklärung haben die Bürger längst gemacht. Jetzt ärgern sich viele über den Bescheid. Foto: dpa/Marcus Brandt

Bei der Grundsteuer naht die Stunde der Wahrheit. Erste Stichproben zeigen: Im Land steigt vielerorts die Steuerlast für Ein- und Zweifamilienhäuser. Entlastet werden Gewerbebauten.











In Baden-Württemberg kommt es durch die Grundsteuerreform in vielen Gemeinden zu einer deutlichen Entlastung von Gewerbebauten, während für Wohngebäude, insbesondere Ein- und Zweifamilienhäuser häufig höhere Steuern fällig werden. Das zeigen erste Stichproben über die Auswirkung der Grundsteuerreform in baden-württembergischen Städten und Gemeinden sowie vielfältige Klagen von Bürgern, die in diesen Tagen die endgültigen Grundsteuerbescheide von ihrer Kommune zugeschickt bekommen und ab jetzt zum Teil erheblich mehr bezahlen müssen als bisher.