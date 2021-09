1 Die Arbeiten auf der Baustelle der Anton-Walter-Grundschule gehen zügig voran. Allerdings kann der Schulbetrieb nicht wie geplant zum Schuljahr 2022/23 starten. Foto: Ines Rudel

Ein Jahr später als geplant geht die Anton-Walter-Grundschule in Neuhausen in Betrieb. Deshalb kommt wohl eine Zwischenlösung. Es gibt einen Zuschuss von 4,2 Millionen Euro.

Neuhausen - Die neue Anton-Walter-Grundschule in Neuhausen mit Mensa und Versorgungsküche wird wohl ein Jahr später in Betrieb gehen als geplant. Nun ist der Start zu Beginn des Schuljahres 2023/24 vorgesehen. „Der von Anfang an sehr sportliche Zeitplan kann leider nicht eingehalten werden“, teilte die Verwaltung mit. Für die Übergangszeit denkt die Gemeinde nun bereits über eine Lösung mit Containern oder über das Anmieten von Räumen in der Umgebung nach. Bei dem 29-Millionen-Euro-Projekt gibt es aber auch gute Nachrichten: Die Kommune hat bereits jetzt die Zusage für einen Zuschuss von 4,2 Millionen Euro bekommen. Im Rathaus ging ein Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart über eine Unterstützung des Landes Baden-Württemberg aus dem Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung in Höhe von fast 4,2 Millionen Euro ein. „Für Teilbereiche des Neubaus wird es weitere Zuschüsse geben, die genaue Höhe steht derzeit noch nicht fest“, so die Verwaltung.