1 Nadine und Marco Akuzun in ihrem neuen Restaurant in Weingarten Foto:

Marco Akuzun, einst einer der besten Köche Stuttgarts, eröffnet bei Ravensburg ein Gourmetrestaurant mit Bistrobereich. Das dürfte auch ein Thema für den Guide Michelin sein.

Weingarten - Marco Akuzun formuliert es klar: „Erst hatte ich Schiss, dass der Bau nicht rechtzeitig fertig wird, dann, dass ich kein Personal bekomme.“ Doch alles hat rechtzeitig geklappt. Akuzun, zehn Jahre lang Küchenchef im Sternerestaurant Top Air im Flughafen Stuttgart, das im zweiten Lockdown von der Betreiberfamilie Wöllhaf aufgegeben wurde, eröffnet am Freitag, den 13. im schwäbischen Weingarten sein Restaurant. Oder besser gesagt zwei: Im neuen Syrlin-Quartier, das im Gewerbegebiet an der Verbindungsstraße zwischen Weingarten und Ravensburg liegt, empfängt der Spitzenkoch von nun an seine Gäste im Bistro Kostbar und im Gourmetrestaurant Markos, die fast nahtlos ineinander übergehen.