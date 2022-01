1 Ein Blick auf den östlichen Teil der künftigen Gewerbeflächen an der Filsstraße. Rechts hinten neben der Baumreihe liegt der Zwangsarbeiterfriedhof. Foto: /Karin Ait Atmane

Zwei neue Gewerbegebiete will die Gemeinde Reichenbach umsetzen: Ein kleines an der Filsstraße und ein großes an der Bundesstraße 10 im Bereich um den derzeitigen Schrottplatz. An der Filsstraße muss aber Abstand zu den Gräbern der Zwangsarbeiter gehalten werden.















Link kopiert

Reichenbach - Gewerbeflächen sind knapp in Reichenbach, das eine relativ kleine Markung hat. Nach langen Vorbereitungen sind nun aber zwei neue Gebiete in Sicht. Das kleinere im Bereich der Filsstraße betrifft die weitgehend brachliegenden Grundstücke zwischen der Firma Fiedler in der Filsstraße 40 und dem Zwangsarbeiterfriedhof. Zu letzterem müssen 50 Meter Abstand eingehalten werden. Aus Pietätsgründen hat die Gemeinde nun auch das Gesuch einer örtlichen Firma, in diesem Bereich eine Boden-Recyclinganlage einzurichten, abgelehnt.