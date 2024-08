Neue Gastronomie in Sielmingen: Das Sportheim steht vor der Wiedereröffnung

Neue Gastronomie in Sielmingen

1 Der TSV Sielmingen hat mit Tanju Özcan (Mitte) einen Pächter gefunden, Kim Galasso (links) wird die Serviceleiterin. Der TSV-Vorsitzende Markus Schunke freut sich. Foto: Caroline Holowiecki

Der TSV Sielmingen hatte schon nicht mehr dran geglaubt, nun hat er mit Tanju Özcan doch noch einen neuen Pächter für seine Vereinsgaststätte gefunden. Aktuell wird noch im großen Stil umgebaut. Wann geht’s endlich los? Und womit eigentlich?











Der Parkplatz ist rappelvoll. Transporter und allerhand schwere Fahrzeuge drücken sich aneinander vorbei, liefern Kisten und Geräte ab. Die Situation ist derart turbulent, dass Markus Schunke direkt ein Foto schießen muss. Doch der Vorsitzende des TSV Sielmingen erfreut sich an dem Chaos. Es geht los. Die Vereinsgaststätte an der Seestraße wird zurzeit auf Vordermann gebracht. Bohr- und Klopfgeräusche sind aus der Küche zu hören, eine Wand ist komplett freigelegt. Der Boden wird neu gemacht, das Licht, die Schankanlage, die Terrasse. Alles wird auf links gedreht.

Das Wichtigste: Es gibt einen neuen Pächter. Der 35-jährige Tanju Özcan wird das Lokal künftig führen und gutbürgerliche deutsche Küche und auch einige traditionelle, eher rustikale türkische Speisen servieren. Der Vater dreier Kinder lebt in Bonlanden und ist gelernter Koch. Er habe schon etliche Stationen in der Gastronomie hinter sich. „Ich habe sehr viele Häuser gesehen“, sagt er. Das Sielminger Sportheim sei sein erstes eigenes Lokal. „Ich habe schon lange darauf gewartet. Es ist der Traum jedes Kochs, was eigenes zu haben“, sagt er.

Dabei wäre die Übernahme fast gescheitert. Eigentlich wollte Tanju Özcan gemeinsam mit einem Kompagnon antreten, der ist aber kurzfristig abgesprungen. Stattdessen ist nun Kim Galasso am Start. Die 25-jährige Hotelfachfrau übernimmt die Serviceleitung. Sie betont: „Wir sind ein junges Team. Wir haben Lust und rocken den Laden.“

Der Verein hatte die Hoffnung schon aufgegeben

Markus Schunke wirkt glücklich. Nachdem der vorherige Pächter nach elf Jahren altershalber ausgeschieden war, hatte sich der Verein mit der Suche nach Ersatz schwergetan. „Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben“, sagt er. Die Pächtersuche gestalte sich heutzutage sehr schwierig. Viele Bewerber seien unzuverlässig oder hätten unklare Vorstellungen. „Bei ihm war sofort Leidenschaft da“, sagt er über Tanju Özcan. „Der Mann sprudelt vor Ideen.“ Außerdem passe es menschlich. Markus Schunke betont: „Das Vertrauen ist so groß, dass der Verein bereit ist, ordentlich zu investieren.“ Die Kosten für die Neuerungen im Lokal lägen im sechsstelligen Bereich.

Die neue Sielminger Sportgaststätte „By Tanju“ soll vom 1. September an geöffnet sein, allerdings nur mit einer reduzierten Karte. Tanju Özcan spricht von einem Soft-Opening, um sich mit dem neuen Team erst mal einzufinden. Ab 10. September soll es auch einen Mittagstisch geben. Für den 21. September ist eine große Einweihungsparty geplant. Die umfangreichen Umbauarbeiten werden sich indes noch ziehen. „Alles, was möglich ist, packen wir noch rein“, sagt Markus Schunke über die Zeit bis zur geplanten Eröffnung, der Rest werde nach und nach gemacht werden.