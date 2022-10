1 Hier bei der Schwabengalerie wird für ein paar Tage die Straße gesperrt. Foto: Alexandra Kratz/Alexandra Kratz

Vom 4. bis in die Nacht zum 7. November wird an der Hauptstraße in Höhe Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen eine neue Gasleitung verlegt. Das hat Auswirkungen.















In Vaihingen muss zwischen Mitterwurzerstraße, Robert-Koch-Straße und Vaihinger Markt eine Gasleitung neu verlegt werden. Die Hauptstraße Höhe Schwabengalerie muss dabei in einem offenem Graben gequert werden. Deshalb sind Sperrungen und Umleitungen notwendig, und zwar vom 4. November, 20 Uhr, an bis in die Nacht vom 6. zum 7. November. Dazu muss der Ortsverkehr umgeleitet werden, ebenso die Buslinien 81 und 84.

Für die Bushaltestelle Schwabengalerie wird in Fahrtrichtung Vaihingen Bahnhof an der Ecke Ackermannstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. In Richtung Heerstraße nutzen beide Buslinien die Haltestelle der Linie 82. Die Zufahrt zur Schwabengalerie bleibt aber die ganze Zeit über bestehen. Damit diese notwendige Ausbesserung möglichst zügig vorangeht, wird auch in den Nachstunden daran gearbeitet. Die Anwohner werden darüber per Posteinwurf informiert. Nach diesem Wochenende wird in der Mitterwurzerstraße weiter gearbeitet. Insgesamt wird hier auf etwa 500 Meter eine alte Gasleitung durch eine neue ersetzt. Diese Modernisierung kostet Netze BW etwa 800 000 Euro.