4 Modellfiguren sind die Hauptakteure in den Werken von Marcelo Dias Almeida. Foto: M/arcelo Dias Almeida, Jörg Friedrich

Eine neue Ausstellung im Treff Impuls zeigt Fotos des jungen Künstlers Marcelo Dias Almeida. Der junge Mann leidet an einer seltenen, fortschreitende Muskelerkrankung.















Marcelo Dias Almeida sitzt im Elektro-Rollstuhl. Der 22- Jährige leidet an einer Muskeldystrophie Duchenne. Seine Arme und Beine kann er nur noch sehr eingeschränkt bewegen. „Marcelo kann einen Computer bedienen, aber es dauert alles sehr lange, da er seine Finger kaum bewegen kann“, erklärt Anton Hermann, der den jungen Mann seit einigen Jahren kennt und ihn regelmäßig ehrenamtlich betreut. Inspiriert vom Bildband „Kleine Leute“ hatte der 22-Jährige im Kunstunterricht an der Möhringer Margarete-Steiff-Schule die Idee für sein Projekt „Kleine Welten“. Mit der Unterstützung seines Lehrers Jörg Friedrich fotografierte er Modellfiguren und bearbeitete die Fotos anschließend. Entstanden sind bunte, witzige und skurrile Momentaufnahmen. Durch die unterschiedlichen Größenverhältnisse in den Fotobildern entstehen neue Blickwinkel und Ansichten auf bekannte Dinge. Nun sind einige der Kunstwerke im Treff Impuls in Leinfelden-Echterdingen zu sehen.

Die Vernissage zur Ausstellung, zu der der Künstler und sein Lehrer auch kommen, findet parallel zum Café „Schwätzle“ am Sonntag, 6. November, von 15 bis 17 Uhr im Treff Impuls, Neuer Markt 1, in Leinfelden statt. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung „Kleine Welten“ ist noch bis zum 27. November zu den Öffnungszeiten des Treff Impuls zu sehen.