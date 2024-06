Neue Flugrouten über der Region Stuttgart: Fluglärm: Ein falsches Versprechen

1 In der langen Fluglärmgeschichte des Kreises gibt es eine weitere Wendung. Foto: Rudelfoto/Horst Rudel

Der Worte wurden viele gewechselt und es gab heftigen Streit unter den Kommunen des Kreises Esslingen. Am Ende spielte all das keine Rolle. Dazu ein Kommentar von Johannes M. Fischer











Link kopiert

Am Ende wirkt es wie eine Farce: Über viele Monate hinweg beschäftigt sich ein Gremium mit dem Fluglärm in der Region. Es gibt wilde Diskussionen, es gibt Vorwürfe, es gibt eine Abstimmung und es gibt noch eine Abstimmung, und abschließend gibt es sogar eine Empfehlung. Aber es ist, als hätte es diese Wühlarbeit in der Fluglärmkommission und in zahlreichen Diskussionsrunden nie gegeben, denn im fernen Berlin entscheidet allein das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, über welche Balkone und Terrassen die Flugzeuge fliegen und die Kaffeetassen klirren lassen. Wirklich befriedigend ist das nicht, weder für die Befürworter noch für die Gegner der neuen Flugrouten.