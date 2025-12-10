Neue Filiale in Oberesslingen: Backhaus Zoller eröffnet Café in Gewerbegebiet

13 Ein erweitertes Angebot und Events erwarten Kunden im neuen Café des Backhaus Zoller. Foto: Roberto Bulgrin

Im Gewerbegebiet Neckarwiesen in Esslingen hat das Backhaus Zoller ein neues Café eröffnet. Das Angebot umfasst auch einen Mittagstisch für die Arbeitnehmer der Nachbarbetriebe.











Der Geruch von frischem Brot und Kaffee liegt in der Luft, Kuchen und Törtchen begrüßen die Gäste an der Theke. Seit dieser Woche hat im Esslinger Gewerbegebiet das Café Z1 des Backhauses Zoller geöffnet. Schon im Sommer war an dieser Stelle die neue Backstube des Familienbetriebes gestartet. Der nun eröffnete Verkaufs- und Gastronomiebereich richtet sich unter anderem an die Arbeitnehmer aus den umliegenden Betrieben.

Der Standort, am Rande des Gewerbegebiets Neckarwiesen, ist bewusst gewählt. Der Neubau ist seit vielen Jahren geplant, die Umsetzung hatte sich aber aus unterschiedlichen Gründen verzögert. „Wir haben hinten direkt die Produktion“, sagt Jörg Zoller, der mit seinem Bruder Achim den Betrieb mit 430 Beschäftigten leitet. Die alte Backstube war in Sirnau angesiedelt mit Produktionsräumen auf mehreren Stockwerken – nun wird auf einer Etage gebacken, was die Arbeitsabläufe verbessert. „Wir wollten an der Produktion auch immer ein Café haben, wo wir mehr anbieten als in anderen Filialen“, erklärt Jörg Zoller weiter.

Snacks sowie Frühstücks- und Mittagsangebote sollen Kunden anlocken. Foto: Roberto Bulgrin

Großes Angebot in neuem Café in Oberesslingen

Dort gibt es neben dem Thekenverkauf von süßen und herzhaften Backwaren Frühstück- und Mittagsangebote zum Verzehr vor Ort, aber künftig auch Kurse und Events im hauseigenen Backstudio sowie Platz für Workshops und Seminare. Für Kinder gibt es einen Spielplatz und für die älteren Gäste eine Aperol-Bar. Das Verkaufsangebot ist im Vergleich zu anderen Filialen erweitert. „Wir haben zusätzliche Gastroangebote und Mittagssnacks. Wir verkaufen auch eine größere Menge an Produkten, da das Gewerbegebiet einen größeren Bedarf hat“, erklärt Zoller.

Gefeiert wird die Eröffnung ab Donnerstag mit zahlreichen Aktionen. Am Donnerstag und Freitag können Besucherinnen und Besucher beispielsweise am Glücksrad Kaffee und Brezeln gewinnen. Am Samstag dürfen die Besucher Lebkuchen verzieren und am Sonntag können Kinder Kekse backen und dekorieren. „Das ist auch ganz neu für uns“, erklärt Zoller zum Eröffnungsprogramm. „Weil hier drum herum niemand wohnt, müssen wir auch die Leute, die mit dem Auto kommen, motivieren.“

Neues Team und glückliche Kunden

Bisher laufe das Geschäft gut. „Die Kundenresonanz ist positiv. Viele sind auch sehr angetan vom Ambiente. Von daher sind wir ganz happy“, berichtet Jörg Zoller. Verkäuferin Elisabeth Schneider stimmt ihm zu: „Wir haben erst seit Montag geöffnet, aber es ist schon ein guter Zulauf.“﻿

Schneider ist die Leiterin der Zoller-Filiale in Reichenbach, interimsweise ist sie aber zur Unterstützung des Teams im Café in den Neckarwiesen vor Ort, für das einige neue Mitarbeitende eingestellt worden sind. „Wir haben jetzt für die erste Woche eine Mischung aus erfahrenen, langjährigen Mitarbeitern, wie Frau Schneider, und auch neuen Mitarbeiter, die extra für die neue Filiale ins Team gekommen sind“, so Jörg Zoller.