Neue Expressbuslinie geplant: In 43 Minuten von Kirchheim nach Göppingen

1 Am Kirchheimer Bahnhof soll neben dem X 10 zu Flughafen und Messe bald eine weitere Relexbuslinie mit Ziel Göppingen starten. Foto: Elke Hauptmann

Der Stuttgarter Regionalverband will die Pläne für die neue Expressbuslinie X 92 zwischen den Landkreisen Esslingen und Göppingen vorantreiben. Im Juni 2026 soll der Betrieb starten. Diese Haltestellen sind vorgesehen.











Der Verkehrsausschuss des Verbandes Region Stuttgart (VRS) hat entschieden, die Planungen für die neue Linie X 92 des regionalen Expressbus Relex zwischen Kirchheim unter Teck und Göppingen fortzusetzen. Dafür startet noch in diesem Jahr das Vergabeverfahren, im Juni 2026 dann der reguläre Betrieb, teilt der Regionalverband mit. Ein Teil der Streckenführung ist noch in der Abstimmung.

Nach bisheriger Planung ist für die Verbindung zwischen Kirchheim und Göppingen eine Fahrtdauer von 43 Minuten mit neun Zwischenhalten im Kirchheimer Stadtteil Jesingen, Holzmaden, Weilheim, Aichelberg, Zell unter Aichelberg, Bad Boll (Evangelische Akademie und Sehningen), sowie den Göppinger Stadtteilen Bezgenriet und Jebenhausen vorgesehen.

Attraktive Anbindung an den ÖPNV bieten

„So gelingt es, den Ortschaften in den Landkreisen Esslingen und Göppingen eine hochwertige ÖPNV-Anbindung anzubieten“, hebt der VRS in seiner Mitteilung hervor. Wie genau der Bus zwischen Kirchheim und Bad Boll verkehren soll, ist allerdings noch offen. Darüber werde man nun Gespräche mit den betroffenen Kommunen führen, kündigt der Regionalverband an.

In der Region Stuttgart verkehren bislang drei Expressbuslinien. Foto: Lichtgut//Oliver Willikonsky

Abstimmungsgespräche mit den Kommunen

Gegenstand aktueller Überlegungen sind laut dem VRS alternative Varianten der Streckenführung, wie etwa über den Kirchheimer Stadtteil Nabern anstelle von Jesingen und Holzmaden, was den Angaben zufolge die Reisegeschwindigkeit erhöhen und eine zentrale Anbindung Weilheims ermöglichen würde. Die Linie könne dann aber nicht mehr ins Gebiet Rosenloh geführt werden. Wie der Regionalverband betont, sollen bei den Streckenvarianten Vor- und Nachteile bestmöglich abgewogen und Entscheidungen nach dem gemeinsamem Austausch mit den betroffenen Kommunen gefällt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Dichterer Takt und mehr Stopps Der Expressbus Relex bekommt neue Haltestellen im Kreis Esslingen Der Expressbus Relex steuert auf einigen Linien neue Haltestellen an und erweitert seinen Halbstundentakt. Auch im Kreis Esslingen gibt es Veränderungen.

Der Expressbus X 92 wird wie die Linie X 10 beim Kirchheimer Bahnhof starten und enden. Ankunfts- und Abfahrtzeiten sollen aufeinander abgestimmt werden. Dadurch wird ein direkter Anschluss zwischen den beiden Linien ermöglicht, hebt der Regionalverband hervor. Göppingen und der Voralbraum erhielten so eine attraktive Umsteigeverbindung zum Flughafen und zur Messe, heißt es.

Fahrten im Halbstundentakt

Der X 10 fährt – wie auch die beiden anderen regionalen Expressbuslinien X 20 (Waiblingen-Esslingen) und X 60 (Leonberg-Flughafen) seit – dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 unter der Woche ganztägig von 6 bis 20 Uhr im Halbstundentakt. Nur an Wochenenden, am frühen Morgen und am Abend gilt noch der Stundentakt.